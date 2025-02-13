Bakan Şimşek: Cari Açık 2024'te 10 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Cari Açık 2024'te 10 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

Bakan Şimşek: Cari Açık 2024\'te 10 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında cari açığın, Orta Vadeli Program hedeflerinden oldukça düşük olduğunu ve 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişlerinin hızlandığını, dış finansmana erişimin kolaylaştığını belirtti.

13.02.2025 17:18  Güncelleme: 17:19
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında cari açığın Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin oldukça altında gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti. Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB'de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişlerinin hızlandığını, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetlerin gerilediğini kaydeden Şimşek, "2024'te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldi. Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Cari Açık 2024'te 10 Milyar Dolar Olarak Gerçekleşti - Son Dakika

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