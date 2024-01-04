Bakan Şimşek: "Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz."
Maliye Bakanı Şimşek, yapılan açıklamada, daha destekleyici finansal koşulların sağlanmasıyla birlikte para politikasının da daha gevşek bir hale geleceğini belirtti. Bu adımın ekonomik büyümeyi destekleyeceği ve işsizlik oranını düşüreceği öngörülüyor.
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4.01.2024 12:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: "Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." - Son Dakika