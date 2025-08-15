Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine dikkati çekerek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Next Sosyal'deki hesabından Merkez Bankasının ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret eden Bakan Şimşek, "Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.