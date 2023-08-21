Bakan Şimşek\'in AVM\'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki Panora Alışveriş Merkezi'nde yemek yerken görüntülendi. Bakan Şimşek'in sade bir vatandaş gibi fast restoranda sipariş verdikten sonra hazırlanmasını beklemesi dikkat çekti. Bakan Şimşek'in tercih ettiği menünün son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki artıştan nasibini aldığı görüldü.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MENÜYE DE YANSIDI

Sözcü'de yer alan habere göre, koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve çeşitli menüleri olan lokantalara göz atıp kumpir satışı yapan bir restoranda karar kıldı. Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı. Ancak, Şimşek'in bakan olarak göreve başladığı 3 Haziran'dan sonra devreye alınan vergi ve zamlarla, gıda fiyatlarında yaşanan büyük artış menüye de yansımıştı.

FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Şimşek'in tercih ettiği restoranda daha önce 60 lira olan en ucuz sade kumpirin fiyatı ise vergi artışları ve yükselen enflasyonun etkisiyle 102 liraya yükseldi. Daha önce 80 liradan başlayan karışık kumpirin yeni fiyatı ise 155 liradan başlayıp, 175 liraya ulaşıyor. Restoranda karışık kumpir, patates kroket ve koladan ulaşan menü 210 liradan satılırken, tereyağı, kaşar peyniri, turşu, köfte, mısır, siyah zeytin, yeşil zeytin, ketçap ve mayonezden oluşan köfteli kumpir ise 155 liraya satılıyor. Restorandaki en pahalı kumpir olan kavurmalı kumpirin fiyatı ise 195 lirayı buluyor.