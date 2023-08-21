Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı - Son Dakika

Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı

Bakan Şimşek\'in AVM\'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı
Son Güncelleme: 21.08.2023 10:09

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da bir AVM'deki restoranda kumpir yerken görüntülendi. Son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artış Şimşek'in menüsüne de yansıdı. Şimşek'in bakan olduğu 3 Haziran öncesi 80 lira olan karışık kumpirin fiyatı malzemesine göre 175 liraya kadar çıktı. Aynı restorandaki en ucuz kumpirin fiyatı ise 60 liradan 102 liraya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'daki Panora Alışveriş Merkezi'nde yemek yerken görüntülendi. Bakan Şimşek'in sade bir vatandaş gibi fast restoranda sipariş verdikten sonra hazırlanmasını beklemesi dikkat çekti. Bakan Şimşek'in tercih ettiği menünün son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki artıştan nasibini aldığı görüldü.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MENÜYE DE YANSIDI

Sözcü'de yer alan habere göre, koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve çeşitli menüleri olan lokantalara göz atıp kumpir satışı yapan bir restoranda karar kıldı. Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı. Ancak, Şimşek'in bakan olarak göreve başladığı 3 Haziran'dan sonra devreye alınan vergi ve zamlarla, gıda fiyatlarında yaşanan büyük artış menüye de yansımıştı.

FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Şimşek'in tercih ettiği restoranda daha önce 60 lira olan en ucuz sade kumpirin fiyatı ise vergi artışları ve yükselen enflasyonun etkisiyle 102 liraya yükseldi. Daha önce 80 liradan başlayan karışık kumpirin yeni fiyatı ise 155 liradan başlayıp, 175 liraya ulaşıyor. Restoranda karışık kumpir, patates kroket ve koladan ulaşan menü 210 liradan satılırken, tereyağı, kaşar peyniri, turşu, köfte, mısır, siyah zeytin, yeşil zeytin, ketçap ve mayonezden oluşan köfteli kumpir ise 155 liraya satılıyor. Restorandaki en pahalı kumpir olan kavurmalı kumpirin fiyatı ise 195 lirayı buluyor.

Mehmet Şimşek, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek'in AVM'de yediği menü de son dönemdeki zamlardan nasibini aldı - Son Dakika
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