Bakan Şimşek: "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik."
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde İlçe Tarım'ın veteriner hekimleri, hayvancılık işletmeleri başta olmak üzere kontrol, test, aşılama ve küpeleme çalışmalarına devam ederek ilçedeki üreticilere destek sağlıyor. Sahada tam gün hizmet veren ekipler, salgın hastalıklarla mücadele, işletme kontrolleri, hayvan hareketlerinin önlenmesi ve kuduz aşısı gibi çalışmaları yürütüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berberler ve Kuaförler Odası Buluşması'na katılarak, berber esnafı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, 'Biz biriz, beraberiz. Gece, gündüz demedik, sizler için koşturduk, koşturuyoruz' dedi.
Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan İznik Gölü'nde balıkçılar, kilosu 150 liradan satılan sarı sazanlardan bir günde 600 kilo avladı. İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle gölde balık bolluğu yaşandığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında yöneltilen "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" yanıtını verdi.
Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında dağıtılan 10 bin sarı lop incir fidanlarından alan Gözpınar Mahallesi çiftçileri ziyaret edilerek proje çalışmaları yerinde inceleniyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, çiftçilere verimli tarım arazileri oluşturmak ve üretimi artırmak amacıyla sağlanan destekleri değerlendirdi. Fidanların sağlıklı bir şekilde geliştiğini gözlemleyen Müdür Esen, çiftçilere projenin amacına ulaşması için gereken teknik bilgileri sunmaya devam edeceklerini belirtti.
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