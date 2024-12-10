Bakan Şimşek: Sanayi Üretimi Yılın İlk 10 Ayında Sınırlı Daraldı

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk 10 ayında sınırlı daraldı. İş gücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor" dedi.

Bakan Şimşek, kasım ayı sanayi üretimi endeksi ve iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Şimşek, "Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk 10 ayında sınırlı daraldı. İş gücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son 1 yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti. Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra; reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurt içi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz. Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" ifadelerini kullandı.