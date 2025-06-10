Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı

Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10.06.2025 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'nin güçlü bir program uyguladığını belirterek ''En zorlu dönemi geride bıraktık'' dedi. Finansmana erişimin kalıcı çözümünün dezenflasyonla mümkün olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir üretimin sağlanamayacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin Dünya gazetesine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk yarısını geride bırakırken hem mevcut ekonomik durumu hem de gelecek beklentilerini paylaşan Bakan Şimşek, içinde bulunulan konjonktürün oldukça zorlu olduğuna dikkat çekti.

"AB EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME..."

Özellikle Türkiye'nin ana ihracat pazarları olan Avrupa ülkelerinin zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Şimşek, "Küresel kriz sonrası dönemde AB ekonomisi ortalama yüzde 1,7 büyürken, son iki yılda bu oran yüzde 0,8'e geriledi. İmalat sanayi, hizmet sektörüne göre ciddi şekilde geride kalıyor" dedi.

"EN ZORLU DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Zorlu küresel ortamda Türkiye'nin güçlü bir ekonomik program uyguladığını vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu program, yaşanan tüm iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını da kanıtladı. Bugün artık en zorlu dönemi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

"REKABETÇİ ÜRETİM İÇİN FİYAT İSTİKRARI ŞART"

Finansmana erişimin kalıcı çözümünün dezenflasyonu başarmaktan geçtiğini belirten Bakan Şimşek, fiyat istikrarı konusunda önemli bir mesafe kat edildiğini söyledi. Bakan Şimşek, "Sanayicimizin arzuladığı nitelikli, sürdürülebilir ve rekabetçi üretim için fiyat istikrarı şart" dedi.

"İSTİHDAM SAĞLAYANIN YANINDAYIZ"

Uygulanan programın yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı desteklediğini söyleyen Şimşek, "Kim üretiyor, kim yatırım yapıyor, kim istihdam sağlıyorsa biz onun yanındayız. Çünkü biz Türkiye'nin potansiyeline yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    sana ve reise güveniyoruz sayın bakanım 22 188 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Kötü günler geride kaldı. Şimdi daha kötü günler bizi bekliyor demek istedi reis… 192 11 Yanıtla
  • Mk129314.:
    Her ay aynı yalan 163 6 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Sayın bakan küçük kelime oyunları ile rakamsal açıklamalar halk için hiç birşeyi ifade etmiyor halk olarak kendi cebimize bakıyoruz cebimizde ki eriyor mu kalıyor mu diye siz istediğiniz kadar açıklamada bulunun gerçek bu maalesef 129 3 Yanıtla
  • Ates null:
    Yani emekliye ve asgari ücretliye zam yok galiba.O maaşlarla zorlu dönemi geçirdiniz,yeni dönemi hayli hayli geçirirsiniz mi demek istedi acaba. 83 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İddialı tarzıyla dikkat çekti Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle bomba İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 2 ölü Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Sahne tarzı olay oldu Ece Seçkin’den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı 7 kilometrelik kuyruk Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
Ferdi Zeyrek için cenaze töreni düzenleniyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
17:17
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
17:03
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
16:08
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
15:30
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 11:33:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.