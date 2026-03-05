Bakan Şimşek\'ten eşel mobil açıklaması

İsrail'in İran'a saldırması sonucunda artan petrol fiyatları yukarıya çekilince bundan etkilenen akaryakıt fiyatlarının vatandaşı mağdur etmemesi için önlem alındı. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı. Bu sistemle akaryakıt fiyatları yükseldiğinde vergi indirimi uygulanacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"PETROL FİYAT ŞOKUNUN ETKİSİNİ AZALTMAK İÇİN EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ GEÇİCİ OLARAK DEVREYE ALINDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün uygulamaya geçen eşel mobil sistemiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

"DEZENFLASYONU DESTEKLEMEYE DEVAM"

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz."