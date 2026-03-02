Bakan Şimşek: Türkiye 2025\'te Yüksek Gelirli Ülkelere Üye Olacak

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025'te dahil olduğumuzu öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Şimşek, ekonominin 2025 yılının son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik yüzde 0,4 ve geçen yılın genelinde yüzde 3,6 büyüdüğünü belirterek, "Milli gelir 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelir 18 bin 40 dolara yükseldi. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLAR YIL GENELİNDE YÜZDE 7 ARTTI'

Tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde devam ettiğini ve diğer sektörlerde üretim artışının sürdüğünü vurgulayan Bakan Şimşek, "2025 yılında sanayi katma değeri yüzde 2,9 ile son 4 yılın en yüksek artışını kaydetti. Deprem bölgesinde konut teslimine hız vermemizin de etkisiyle inşaat sektöründe katma değer artışı güçlü seyrini korudu. Tüketim ve yatırım arasındaki dengeli görünüm devam etti. Yatırımlar yıl genelinde yüzde 7 arttı. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5'lik artış, üretim kapasitemizi güçlendiriyor. Küresel ticarette belirsizliklerin ve korumacılığın arttığı 2025 yılında net dış talep büyümeye negatif katkı verdi. Ancak cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldı" dedi.

'POLİTİKALARIMIZI ARZ YÖNLÜ ADIMLARLA DESTEKLEYECEĞİZ'

Kamuda tasarruf ve verimliliği artırarak harcama disiplinini güçlendirip; vergide adalet ve etkinliği esas alarak kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini bildiren Şimşek, "2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,9 ile OVP tahmininin altında gerçekleşirken faiz dışı fazla verdik. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuz sayesinde deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla yüzde 1,2 gerçekleşti. Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için politikalarımızı yapısal ve arz yönlü adımlarla destekleyeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.