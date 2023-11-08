Bakan Şimşek ve Erkan, ABD'de yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD yolcusu. Bakan Şimşek ve Erkan, ocak ayının ikinci haftası New York'ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak.
Yetkililer, Şimşek ve Erkan'ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu'na katılacaklarını söyledi. Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek. Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.
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