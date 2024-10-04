Bakan Uraloğlu Çekmeköy\'de Muhtarlarla Buluştu

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu.

Uraloğlu, Çekmeköy ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluşmasında ve Çekmeköy Trabzonlular Derneği'ni ziyaretinde kendisine iletilen sorun ve şikayetleri dinledi.

Mahalle muhtarları ve Çekmeköy Trabzonlular Derneği üyeleri ile istişarelerde bulunan Bakan Uraloğlu, bazı vatandaşların ilettiği konuların not alınmasını istedi.

Bakan Uraloğlu, Çekmeköy Trabzonlular Derneği'nde yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşları ve hemşehri derneklerinin önemine işaret etti.