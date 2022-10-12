Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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