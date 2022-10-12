Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

12.10.2022 23:08
Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerine, ilişkin paylaşım yaptı.

Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde ülke sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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