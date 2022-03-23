Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında - Son Dakika
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Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında

23.03.2022 21:55
Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" sözleriyle merak uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Nebati, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MÜJDELERİMİZ YAKINDA"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'la görüşme sonrası fotoğraf paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Müjdelerimiz yakında" diyerek dikkat çekti.

"GELECEĞE YATIRIM YAPANLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındaki girişimcilerimize can suyu olan melek yatırımcılara, girişim fonlarına, Start-up'lara ve teknoloji girişimcilerine selam olsun. Sayın Bakanımız Varank ile görüştük. Müjdelerimiz yakında. Ülkemizin geleceğine yatırım yapanların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den merak uyandıran paylaşım: Müjdelerimiz yakında
YORUMLAR
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Nureddin Nebati, Mustafa Varank, Maliye Bakanı, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'la bir araya gelen Bakan Nebati'nin paylaşımı dikkat çekti Müjdelerimiz yakında - Son Dakika


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