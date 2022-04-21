Bakan Varank, sürpriz iftar buluşmalarına Ankara'da devam etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı sürpriz iftar davetlerinin dördüncüsü kapsamında gençlerle Ankara'da hamburgercide buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Ankara ile devam etti.

Yine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Ankara'yı tabii ki unutmuyoruz. Kimler, yarın (19 Nisan) Bahçeli'de iftar yapıp ardından CSO Ada'daki bu güzel konsere benimle beraber katılmak ister? Cevaplarınızda mesleğinizi belirtmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere." ifadesini kullandı.

Varank, paylaşımına yanıt veren gençlerden 20'si ile Bahçelievler'deki bir hamburgercide buluşarak iftar yaptı. Gençlere özel hazırlanan hamburger menülü iftar davetinin ardından ikinci durak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni evi CSO Ada Ankara oldu. Varank, gençlerle CSO Ada Ankara'da verilen "Nebi Aşkına" konserinde, "Hz. Muhammed" ve "ramazan ayı" temalı ilahiler ile "Anadolu'nun İrfan Türkülerini" dinledi.

Konsere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan da katıldı.

"Bakanımızla bir araya gelmek heyecan verici"

Varank, konserin ardından gençlerle çay eşliğinde sohbet etti. İftar davetine katılan Ceren Tuncer, Varank'ın daha önce uzaya gönderilecek Türk bilim insanının seçilmesiyle ilgili paylaşımında bulunduğu belirterek, "Uzaya gidemeyeceğimi düşündüğüm için iftara gelmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burada olduğum için mutluyum. Özellikle savunma sanayi, sanayi ve teknolojide artan popülariteden dolayı popüler bir Bakanımız olduğunu düşünüyorum bir araya gelmek heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Davetlilerden Aslıhan Azra Avcı da iftara ablasının katılacağını ancak çok istediği için ablasının hakkını kendisine verdiğini söyledi. Yalçın Keleş, Varank ile çalıştığı hastaneye VLP aşı gönüllüsü olarak geldiği zaman görüştüğünü, sonrasında da Ankara Millet Bahçesi açılışında karşılaştığını ifade ederek, iftarda da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Evlilik yıl dönümünde iftara geldi

Gül Öztürk de Bakan Varank'ın paylaşımını gördüğünde çok umudu olmamasına rağmen yanıt verdiğini belirterek, "Binlerce tweet atılacak, 'olur mu' düşüncesi vardı. Ertesi gün öğlen saatlerinde cevap geldi. Çok sevindim ve şaşırdım. Bugün eşimle evlilik yıl dönümümüz çok da hoş bir sürpriz oldu." diye konuştu.

Öztürk, Bakan Varank'ı eşiyle görüntülü arama vasıtasıyla konuşturdu. Varank, Öztürk'ün eşine "Sen niye gelmedin, paça çorbası daha mı iyiydi? Sen kuyumcuymuşsun artık bir hediye alırsın eşine." sözleri kahkahalara neden oldu.

Etkinliğe katılma daveti alanlardan Şengül Akaç da "Ambiyans çok güzel, salon da çok güzel yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanımızın geleceğinden haberimiz yoktu, burada sürpriz oldu, çok güzel oldu." dedi.