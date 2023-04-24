Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Togg yanıtı: Benim aracı bir tur veririm ama beleşe olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerli otomobil Togg almak için yaptığı çağrıyı yineledi ve henüz yanıt alamadığını söyledi.

İMAMOĞLU: 100 KAT HAVA ATTIRIRIM İSTANBUL SOKAKLARINDA

"Togg'dan araba talebinde bulundum. Hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan 'şu kadar adet almalıyız' diye yazı da yazdım. Henüz bize cevap verilmedi" diyen İmamoğlu, birçok bakanın Togg kullanmasına da atıfta bulunarak "Hepsinin 100 katı hava attırırım o arabaya İstanbul sokaklarında. Ben hazırım yollasınlar hemen bir tane" ifadesini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN İMAMOĞLU'NUN TOGG ÇIKIŞINA YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Togg çıkışına yanıt ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Bursa'nın Gemlik ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi açılışında konuşan Bakan Varank, "Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış, demiş ki 'Aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını attırırım.' Şimdi 'fabrika yok'tan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki Togg'un havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor.

"YANINA KILIÇDAROĞLU'NU BİNDİRECEK..."

Kendisi ön sipariş verdi mi, vermedi mi bilmiyorum ama madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. Osmangazi Köprüsü'nden geçecek, Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek, takdir edecek o zaman bir tur veririz."