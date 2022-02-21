Doğalgaz yardımına 3 günde 216 bin kişi başvuru yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında e-Devlet üzerinden 3 günde 216 bin başvuru alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 18 Şubat'ta başlayan doğalgaz yardımı başvurularının bugün itibariyle 216 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Yanık, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Doğalgaz yardımı kapsamında 450 - bin 150 TL arasında yardım yapılacak. İlk ödemeler Mart ayında yapılacak. - ANKARA