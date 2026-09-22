Bakan Yrd. Tancan, çok riskli madenleri yılda en az dört kez denetlediklerini söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madencilik sektörünün Türkiye'nin kalkınması açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "Bizim madencilikte asla esnetilmeyecek, hiçbir şart altında taviz verilmeyecek iki kırmızı çizgimiz vardır: İş sağlığı, güvenliği ve çevre." dedi.

Tancan, 4. Maden Kurtarma Yarışması'nın açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak madenciliğin geliştirilmesinin yanı sıra daha güvenli madencilik hedefinin de öncelendiğini söyledi.

Bu kapsamda Maden Kurtarma Yarışması'nın önemine işaret eden Tancan, "Bugün burada, madenciliğin en temel değerlerinden birini, en kutsal ve sarsılmaz bağı olan dayanışmayı, can yoldaşlığını ve yaşam hakkını hep birlikte hatırlıyoruz." diye konuştu.

Tancan, madencilik sektörünün Türkiye'nin kalkınması, sanayinin gelişmesi ve enerji dönüşümünün ihtiyaç duyduğu ham maddelerin temini açısından stratejik rol oynadığını vurgulayarak, "Ancak bizim için madencilikte başarı yalnızca üretim miktarıyla veya çıkarılan cevherle ölçülemez. Asıl başarı, insanımızı koruyarak, çevremize duyarlı olarak, teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve yapay zekayı etkin kullanarak güvenli çalışma kültürünü her aşamada güçlendirerek üretim yapabilmektir." ifadelerini kullandı.

Maden kurtarma ekiplerinin çalışma hayatının en zor ve kritik görevlerinden birini üstlendiğini aktaran Tancan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda, kamu otoritesi olarak net ve sarsılmaz bir duruş sergiliyoruz. Bizim madencilikte asla esnetilmeyecek, hiçbir şart altında taviz verilmeyecek iki kırmızı çizgimiz vardır: İş sağlığı güvenliği ve çevre. Bu amaçla maden sahalarımızın denetimlerini az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az dört kez denetliyoruz. Sahadaki denetim mekanizmalarımızı sadece cezalandırıcı bir unsur olarak değil, yol gösterici ve eğitici bir rehber olarak konumlandırıyoruz. Sektörümüzün kurumsal itibarını gölgeleyen, çalışanının can güvenliğini ve emeğini göz ardı eden hiçbir yaklaşıma ya da faaliyete müsamaha göstermemek konusunda kararlıyız. En iyi mevzuat ve en güçlü denetim sistemi bile, ortak bir güvenlik kültürüyle desteklenmediği sürece tek başına yeterli değildir."

Tancan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde maden kurtarma ekiplerinin kritik rol üstlendiğini anımsatarak, madencilerin deprem bölgesinde gösterdiği başarının daha nitelikli ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bünyesinde 11 arama kurtarma eğitim parkuru inşa edildiğini aktardı.

Söz konusu eğitim parkurlarında bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel şirketlerden toplam 5 bin 408 kişiye "Depremde Arama ve Kurtarma Eğitimi", "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" ve "Hafif Arama ve Kurtarma Eğitimi" verildiğini belirten Tancan, çalışmaların güvenli madencilik kültürünün geliştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

"Kazaları önleyebiliriz"

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz da madencilik sektöründe kazaların önlenebilir olduğunu belirterek, "Aldığımız eğitimleri tatbikatlarla hatırlanabilir hale getirip bir kültüre dönüştürürsek kazaları önleyebiliriz." dedi.

Yılmaz, sektörün temel ilkesinin "Önce insan ve çevre, sonra katma değerli madencilik." olduğuna işaret ederek, "İnsanı merkeze alan bu anlayışla Türk madenciliğini dünyadaki en iyi standartlar seviyesine taşımak için Sorumlu Madencilik İnisiyatifi'ni hayata geçirdik." diye konuştu.

Madencilik sektöründe iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlayan Maden Kurtarma Yarışması'nın gelecek dönemde uluslararası boyuta taşınmasının hedeflendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez Azerbaycan, Yunanistan, Güney Afrika ve Zambiya'dan gözlemcilerimiz var. Bir sonraki aşamada onları da yarışmacı olarak buraya dahil ederek hem onların bizim tecrübelerimizden hem de bizim onların tecrübelerinden yararlanmasının önünü açmış olacağız."

Program kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Daire Başkanı Mehmet Eren Sökmen, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, TMD Başkanı Mehmet Yılmaz ile Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş'a plaket takdim edildi.