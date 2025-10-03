Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak - Son Dakika
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL\'lik destek ödemesi bugün yapılacak
03.10.2025 11:10
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"BUGÜN HESAPLARA AKTARIYORUZ"

Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER İÇİN 1 MİLYON 161 LİRALIK DESTEK

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak
Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak - Son Dakika

11:02
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak - Son Dakika
