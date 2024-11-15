Bakan Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yumaklı'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu

Bakan Yumaklı\'dan Tarımsal Sanayi Vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, tarımsal sanayinin önemine dikkat çekti, zeytinyağı yatırımını duyurdu.

15.11.2024 18:46
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal sanayinin, üzerinde duracakları en önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Kilis'in Polateli ilçesinde Zeytinyağı Rafine Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, kentte sıcak kanlı insanların yaşadığını belirtti.

Kilis halkına teşekkür eden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Hangi sektörde olursa olsun herhangi bir ürünü üretmeniz tek başına bir anlam ifade etmez. Onu katma değerli bir hale getirmeniz gerekir. Tarım ürünleri için ise bu bambaşka bir hüviyet taşır. Tarımsal sanayi konusu, bizim üzerinde bundan sonraki dönemde çok daha fazla duracağımız en önemli başlıklardan bir tanesi. Hep söylüyoruz, eğer bir markanız yoksa 1 liraya ürettiğiniz bir ürünü en fazla 2 liraya satabilirsiniz ama markanız varsa eğer verimli, kaliteli bir üretim yapmış iseniz onu sizi ifade eden markanın içerisine, ambalajına koyup satabiliyorsanız o zaman onu 10 katına, 100 katına satma şansınız var."

Zeytin ve zeytinyağının stratejik bir ürün olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, sanayileşme konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zeytin çok stratejik ve kadim bir ürün. Aynı Anadolu medeniyeti gibi, temelini atacağımız bu tesiste zeytinyağı sektörüne yönelik önemli bir açığı kapatacak. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir bedel, 750 kişiye istihdam sağlayacak bu yatırım önemli. Günlük 160 ton zeytin, 200 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip bir tesis. İnşallah hayırlı olur, millete faydalı bir yatırım olarak hayatına devam eder."

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, yatırımcılar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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