Fırat Havzası'na 86 milyon avroluk rehabilitasyon projesi - Son Dakika
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Fırat Havzası'na 86 milyon avroluk rehabilitasyon projesi

Fırat Havzası\'na 86 milyon avroluk rehabilitasyon projesi
17.07.2026 13:48
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"Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve IFAD'da birlikte bu projenin yürütülmesinde ayrılan bütçe 86 milyon avro. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'ne 86 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, "2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız." dedi.

Bakan Yumaklı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nın İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanına katıldı.

Burada konuşan Yumaklı, projenin Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'yı kapsadığını, doğal kaynakların korunması ile kırsal kalkınmanın birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çeken Yumaklı, son yıllarda orman yangınları, kuraklık, sel, taşkın ve zirai don gibi afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Geçen yıl Malatya'da yaşanan zirai donun kayısı üretimini ciddi şekilde etkilediğini hatırlatan Yumaklı, devletin üreticilerin yanında yer aldığını ve uygulanan destek programlarının olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Bu yıl hasat döneminde üreticilerin yeniden umutla tarlalara döndüğünü dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Çok şükür bunun güzel sonuçlarını da aldık. Artık bugün kayısı hasadını yaparken gözlerde mutsuzluk yerine ümidi, sevinci ve neşeyi gördüğümüzde mutlu oldum. Elbette sadece kayısıda değil, Türkiye'nin dört bir yanında farklı ürünlerde hasat devam ediyor. Bu sene yağışların da çok iyi olmasıyla birlikte inşallah Cumhuriyet tarihimizin en yüksek tarımsal üretim sonuçlarını alacağız. Elbette bunda yağışların katkısı büyük. Ancak üreticilerimizin çabası, alın teri ve emeği var. Dolayısıyla devletiyle omuz omuza vermiş üreticilerimizin elde ettiği bu başarı hem onlar hem de ülkemiz için hayırlı olsun."

"40 bin hanemize ulaşmış olacağız"

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kuraklık ve iklim değişikliğine karşı üretimi güçlendirmeyi amaçladığını belirten Yumaklı, "Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve IFAD'da birlikte bu projenin yürütülmesinde ayrılan bütçe 86 milyon avro. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde, 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Projeyle toprak muhafazası, sel kontrolü, ağaçlandırma, mera ıslahı, hayvan içme suyu tesisleri ve kırsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirileceğini ifade eden Yumaklı, tarımsal üretim, modern sulama, yenilenebilir enerji, hayvancılık, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi alanlarda da kredi ve hibe destekleri sağlanacağını kaydetti.

Kadınlar ve gençlerin üretim sürecine daha fazla katılımını önemsediklerini vurgulayan Yumaklı, Fırat Havzası'nda uygulanacak modelin diğer bölgelere de örnek olacağını söyledi.

Yumaklı, "Son 25 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarımda, ormancılıkta ve su yönetiminde adeta çağ atladık. Üretimimizi artırırken doğal kaynaklarımızı da korumak, yani bir koruma kullanma dengesi oluşturmak da çok kıymetli. Fırat projesi de bu vizyonun en önemli ayaklarından bir tanesi. Burada ortaya konulacak olan model sadece bu havza için değil, ülkemizin diğer bölgeleri için de bir örnek teşkil edecek." dedi.

Toplantıda, IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Malatya Valisi Seddar Yavuz da konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı, programın ardından Malatya Orman İşletme Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırat Havzası'na 86 milyon avroluk rehabilitasyon projesi - Son Dakika

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