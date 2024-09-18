İl Su Kurulları İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde oluşturulan İl Su Kurullarının ilk toplantılarının yapıldığını belirterek, "İl Su Kurullarında kentlerimizin su yönetimi ve altyapı sorunlarına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılarak, etkili çözümler ve stratejiler belirlendi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada su yönetiminde koordinasyonun sağlanması, bütüncül yaklaşımın garanti altına alınması ve ülkenin su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkezde, havzada ve yerelde 'Su Kurulları' teşkil edildiğini hatırlattı. Su yönetiminde en üst karar mekanizması olan Ulusal Su Kurulunun su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejiler geliştirmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik politikalar belirlemek üzere hayata geçirildiğine dikkati çeken Yumaklı, "Ulusal Su Kurulu ile su arzına ilişkin kısa ve uzun vadeli plan, politika ve stratejiler oluşturulacak. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin politikalar belirlenecek. Havza ölçekli yönetim planlarının uygulanması ile su yatırımlarında kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik kararlar alınacak. Su tahsisinde arz ve talep dengesi ile sektörel su tahsisleri konuları da değerlendirilecek. Kurul aynı zamanda ulusal su planı, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği planları ile içme ve kullanma suyu güvenliği planlarını onaylamak gibi yetkilere sahip olacak" dedi.

"İl Su Kurulları, su yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması kritik bir öneme sahip"

Bunlara ilaveten Ulusal Su Kurulu çatısı altında illerde su ile ilgili sorunların görüşülerek çözümler üretilmesi, çözülemeyen problemlerin bir üst kurul olan Havza Su Kuruluna iletilmesi, su konusunda hazırlanan planların uygulamalarını takip etmek maksadıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler gibi toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği İl Su Kurulları oluşturulduğunun altını çizen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İl Su Kurulları, su yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve entegre su yönetimi ilkelerinin hayata geçirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi, farklı sektörlerin ve kurumların bir araya gelerek ortak kararlar almasını ve uygulamalarını gerektirir. Bu bağlamda İl Su Kurulları, su yönetiminde sadece teknik bir yapı değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayan önemli bir mekanizmadır."

Bakan Yumaklı, İl Su Kurullarının il valisinin başkanlığında, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı ve su ve kanalizasyon idaresi genel müdürü, büyükşehir olmayan illerde il belediye başkanları ve il özel idaresi genel sekreterleri, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğünün bulunduğu illerde Devlet Su İşleri Bölge Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı ve İller Bankası Anonim Şirketinin ildeki en üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile kurul başkanı tarafından belirlenen organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin birer temsilcisinden oluştuğunu bildirdi. İl Su Kurullarının vali başkanlığında yılda en az bir kez toplanma zorunluluğu bulunduğuna işaret eden Yumaklı, "İl Su Kurullarımız, havza ölçekli yönetim, içme ve kullanma suyu havzası koruma, su verimliliği, içme ve kullanma suyu güvenliği planları için gerekli katkıları sağlayacak" ifadelerini kullandı.

İl su kurulları 81 ilde ilk toplantılarını gerçekleştirdi

Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve bölgesel su ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanması amacıyla geniş bir katılımla hayata geçirilen İl Su Kurullarının ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini belirten Yumaklı, "Bugüne kadar 81 ilde düzenlenen İl Su Kurulu toplantılarına ilgili kurum/kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam bin 737 kişinin iştirak etmiş olması, su ile ilgili son dönemde kamu kurumları ve diğer paydaşlar nezdinde Su Verimliliği Seferberliği ile başlatılan duyarlılığının arttığının önemli bir işaretidir. Bu bağlamda Su Kurulu toplantılarında Bakanlığımızı temsilen Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün üst düzey yöneticileri ve teknik personelinin de hazır bulunması, bu oluşumlara verdiğimiz önemin en büyük göstergesidir. Her ildeki valilerimizin su ile ilgili konulara ciddiyet, hassasiyet ve çözüm odaklı yaklaşımları sayesinde toplantılarda önemli kararlar alınmış ve bunların hayata geçirilmesi için önemli adımlar atılmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, İl Su Kurulu toplantılarında şehirlerin su yönetimi ile taşkın ve kuraklık başta olmak üzere tüm sorunlarının ele alındığını vurgulayarak, "İlk toplantılarda illerimizin su yönetimi ve altyapı sorunlarına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılarak, etkili çözümler ve stratejiler belirlendi. Bunun yanında İl Su Kurulu toplantılarında il ölçeğinde çözüme kavuşturulamayan hususların kısa süre içinde oluşturulacak, Havza Su Kurullarına iletilmesi de karara bağlandı" ifadelerini kullandı. - ANKARA