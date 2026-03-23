Bakanlık: 6 TL Ekmek Bayat Değil

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 6 liradan satılan ekmeklerin bir gün önce üretildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da bir işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğunu belirterek, bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılarca düşük bedelle alındığını, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığını bildirdi.

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine konunun hızla incelendiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede 2 günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığı anlaşılmıştır."

Paylaşımda, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Siirt’te iki grup arasında kavga 1’i ağır 3 yaralı Siirt'te iki grup arasında kavga! 1'i ağır 3 yaralı
Borussia Dortmund’da 24 yıllık birliktelik sona erdi Borussia Dortmund'da 24 yıllık birliktelik sona erdi
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor

20:04
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
19:30
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
19:15
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
19:07
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
18:29
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
18:05
Trump “İçeriden birileri“ demişti ABD’nin İran’da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Trump "İçeriden birileri" demişti! ABD'nin İran'da hangi yetkiliyle görüştüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 20:38:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlık: 6 TL Ekmek Bayat Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.