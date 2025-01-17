Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı duyuruda insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için toplatma kararı veriyor. "Relaxion" markalı ilkokul çantası için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alan bakanlık yetkilileri, ürünün kimyasal ve sağlık riskleri taşıdığını duyurdu.

17.01.2025 07:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, denetimlerine devam ediyor. Bakanlık tarafından insan sağlığını tehdit eden birçok ürün için piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, özellikle bazı giysiler, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Piyasadan toplatılan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımlandı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Bakanlık, "Relaxion" markalı ilkokul çantası için taşıdığı kimyasal ve sağlık riskleri nedeniyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı.

TESTLERDEN OLUMSUZ SONUÇ ALINDI

Ürünün kimyasal riskler taşıdığını ve ekoloji testlerinden "Kalır" sonuç alındığını duyuran bakanlık kararın "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi Ve Denetimi Yönetmeliği, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın
Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cocukluk askimsin:
    okullar acilali 4.5 ay oldu. şimdi mi diyorsunuz bunu 41 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sahtekarlar ülkesi olduk kime güvenecek bu millet insan sağlığıyla oynayanların cezası neden idam değil kasıtlımı yapılıyor bu insanları galyana getirmenize ramak var acilen anayasayı değiştirip İDAM cezasını yasadan geçirin 14 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Almış olanlar ne yapmalı bunada çare bulun geri iade ve para iadesi olarak geri ödensin satan firmalar 12 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Yandas olmayan bütün firmalara iftira atiliyor 10 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    İSİNİ DÜZGÜN YAPAN KİMSE YOK MEMLEKETTE... !! 10 1 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    bu güne kadar nerdeler miş bu kadar çapsız bir yönetim daha olamaz 7 2 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    Relaxion herkesin evinde olan bir marka.Yatacsk yeriniz yok 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:58:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bakanlık markayı ifşa etti: Aman çocuklarınıza bu çantayı satın almayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.