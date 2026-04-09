Bakanlık: Sosyal Medya İddiaları Asılsız - Son Dakika
09.04.2026 18:35
Tarsus'taki marul olayı gerçeği yansıtmıyor, ürünler kalite nedeniyle hasat edilmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kıvırcık marullarını satamadığı için ürünlerin tarlada kalarak koyunlara yem edildiğine dair sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, "Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bahse konu videonun çekildiği arazinin, Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde, bir üretici tarafından işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan incelemede, üreticimiz, ürününü henüz tarladayken satmıştır. Ürünü satın alan kişi, marulların büyük bir çoğunluğunu hasat ederek pazara sunmuş, tarlada kalan ürün ise kalite standartlarının düşük olması nedeniyle alıcı tarafından hasat edilmemiştir. Tarla sahibi üreticimiz, bir sonraki üretim sezonu için fotoğraflarda da yer aldığı gibi tarlasının bir kısmına karpuz fidesi dikmiştir. Tarlada kalitesinden dolayı hasat edilmeyen ürünlerin küçükbaşlar tarafından tüketildiği esnada, başka bir kişi tarafından olay kayda alınmış ve çarpıtılarak sosyal medyadan paylaşılmıştır. Söz konusu üreticimiz, paylaşılan videonun içeriğiyle bir ilgisinin olmadığını, ürününü sattığını ve şu an söz konusu arazide karpuz ekili olduğunu resmi makamlara beyan etmiştir."

Açıklamada, sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, tarımsal üretim süreçlerindeki olağan hasat artığı ve ürün değişimi işlemlerinin manipüle edilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerin her daim yanında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassasiyetle yaklaştığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
