Bakanlık'tan Risk Analizi ile 3 Milyar TL Vergi Kaybı Önleme - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık'tan Risk Analizi ile 3 Milyar TL Vergi Kaybı Önleme

Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile yapılan risk analizi sayesinde 3 milyar TL'lik vergi kaybını engelledi.

21.10.2024 10:10
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Ticaret Bakanlığı, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile yapılan risk analizi çalışmaları sonucunda 3 milyar liralık vergi kaybının ve teminatların eksik beyan edilmesinin önüne geçildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabetçiliğini arttırmak, dış ticaret işlemlerinin en hızlı ve en kolay yapıldığı ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla tüm gümrük işlemlerinin risk analiz süzgecinden geçirildiği kaydedildi.

Risk analizi sayesinde yasadışı ticaretinin gümrüklerde tespit edilerek engellendiği belirtilen açıklamada, bakanlığın son dönemde hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak risk analizi çalışmalarının yeni bir boyuta taşındığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Veri Madenciliği projemiz ile gümrük ve dış ticaret alanlarındaki yüksek ölçekli veriyi, yapay zeka algoritmaları ve ileri analitik modellemeler ile analiz ederek daha riskli alanlara yoğunlaşıyor ve kaçakçılık eylemine karışması muhtemel unsurları gerçek zamanlı olarak tespit ediyor, böylelikle yasal ticaretin akışını daha da hızlandırıyoruz. Ayrıca; doğru bilgiye ve doğru hedefe ulaşmak için, hem diğer Kamu Kurumlarımız hem de anlaşmamız olan ülkelerin gümrüklerinden elde ettiğimiz bilgi ve verileri risk analizi çalışmalarımızda değerlendiriyoruz. Bu çerçevede gümrüklerde yürüttüğümüz risk analizleri çalışmaları neticesinde 2024 yılının ilk 9 ayında Gümrüklerimizden giriş yapmak üzere olan ithal eşyalarda yaklaşık 3 milyar TL'lik vergi kaybını ve teminatların eksik beyan edilmesini önledik." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan Risk Analizi ile 3 Milyar TL Vergi Kaybı Önleme - Son Dakika

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