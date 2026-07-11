Bakanlıklara ve kamu kurumlarına yoğun atama ve görevden alma - Son Dakika
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Bakanlıklara ve kamu kurumlarına yoğun atama ve görevden alma

11.07.2026 10:24
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile OGM, liman ve demir yolu kurumlarında çok sayıda üst düzey atama ve görevden alma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevinden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan atandı.

Bakanlığın Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevinden alınırken, yerine Denizli İl Müdürü Metin Bitim getirildi.

Denizli İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür, Yozgat İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Hasan Gül, Mersin İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı atandı.

Antalya İl Müdürlüğüne Kilis İl Müdürü Ercan Dadlı, Kilis İl Müdürlüğüne Kırıkkale İl Müdürü Refik Tezcan ve Kırıkkale İl Müdürlüğüne Yakup Akkuş'un ataması yapıldı.

Ardahan İl Müdürlüğüne Sertaç Özeroğlu, Manisa İl Müdürlüğüne Mehmet Üçbaş, Sinop İl Müdürlüğüne Recep Serkan Kadayıfcı ve Van İl Müdürlüğüne Ahmet Öztepe getirildi.

OGM atamaları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin görevinden alınırken yerine Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne ise Zafer Kızıl atandı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in yerine Halil Oflu, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz'ın yerine Ahmet Demirci'nin ataması yapıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil görevinden alınırken yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Karartı'nın yerineyse Fazıl Cabaroğlu getirildi.

Liman ve demir yolu kurumlarındaki atamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran görevden alınırken yerine Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert ve Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Köker atandı.

Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik'in yerine Ahmet Turgay Okur, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş'ın yerine ise Mustafa Asım Sulu'nun ataması yapıldı.

Trabzon Bölge Liman Başkanlığına Cengiz Akköse ve Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Cicioğlu getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürü Ali Karabey görevden alınırken yerine 2. Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz, 2. Bölge Müdürlüğüne ise Ahmet Sabancı atandı.

7. Bölge Müdürü Adem Sivri'nin yerine 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, 1. Bölge Müdürlüğüne ise Uğur Açıkgöz'ün ataması yapıldı.

4. Bölge Müdürlüğüne 6. Bölge Müdürü Aliseydi Felek getirilirken, 6. Bölge Müdürlüğüne 4. Bölge Müdürü Hasan Arı atandı. YHT Bölge Müdürlüğüne Nuri Bekmezci getirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıklara ve kamu kurumlarına yoğun atama ve görevden alma - Son Dakika

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