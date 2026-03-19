Bakanlıklara Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika
Bakanlıklara Atama Kararları Yayınlandı

19.03.2026 10:04
Hazine, Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 44 ilin defterdarlıklarına atama yapıldı.

Böylece, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak illerinin defterdarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Neşat Onur Şanlı atandı.

Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13. ve 14. bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi görevden alınırken, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıkları için Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer görevlendirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına da İsmail Hak ve Veysel Çiftçi, Personel Genel Müdür Yardımcılığına da Buğrahan Manav'ın ataması gerçekleştirildi.

Yine Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Batı Marmara, Orta Anadolu ve Trakya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakanlıklara Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakanlıklara Atama Kararları Yayınlandı - Son Dakika
