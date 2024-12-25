Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, asgari ücret artışını bahane ederek fiyatları artıranları uyardı.

25.12.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 liraya yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.

İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

"Asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz"

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücretin gelecek yıl için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira net ücret olarak belirlendiğini kaydedilerek, söz konusu ücretin tüm çalışanlar ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, asgari ücret artışını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışanlara şu uyarılar yapıldı:

"Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında artırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz. İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz."

Denetim ekiplerinin çalışmalarına da değinilen açıklamada, Ticaret ile Tarım ve Orman bakanlıkları bünyesindeki denetim ekipleri, il ticaret müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, ilçe tarım müdürlüklerinin ekiplerinin sıkı bir denetim için sahada birlikte çalıştıkları vurgulandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekiplerinin de sahada yoğun şekilde denetim çalışması yürüttükleri belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, açgözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bütün denetim cezalarının, 2025'te, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağına işaret edilerek, "Vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı Tüm gözler bu saate çevrildi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
10:22 Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı Yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
10:11 Kazakistan’da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü Kazakistan'da Azerbaycan havayollarına ait yolcu uçağı düştü
08:39 Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti
07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
15:48 Manchester United’ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı Manchester United'ın yol verdiği yıldıza Acun kucak açtı
15:34 Aralarında milli yıldızımız da var Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor Aralarında milli yıldızımız da var! Dünya devi takımın yarısını birden gönderiyor
15:31 İnsanlık tarihinde ilk NASA’nın keşif aracı Güneş’e en yakın mesafede olacak İnsanlık tarihinde ilk! NASA'nın keşif aracı Güneş'e en yakın mesafede olacak
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’daki Dürzi lider Velid Canbolat’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
15:16 DEM Parti’den Bakan Tunç’a ’İmralı’ tepkisi: Oyalamadan vazgeçin DEM Parti'den Bakan Tunç'a 'İmralı' tepkisi: Oyalamadan vazgeçin
15:08 Aldatılan kadının intikamı acı oldu Eski sevgilisinin cinsel organını kesti Aldatılan kadının intikamı acı oldu! Eski sevgilisinin cinsel organını kesti
15:08 Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz Kargo teslim tutanağı imzalarken, milyonlarca liralık senede imza atabilirsiniz
15:03 İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 11:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bakanlıklardan Fahiş Fiyat Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.