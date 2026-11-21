ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 469'a yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 arttı.

Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 92,57 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,98 dolar seviyesinden kapandı.