Baker Hughes'a göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 artarak 469 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baker Hughes'un haftalık verilerine göre ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-20 Kasım haftasında 6 artarak 469'a yükseldi. Ülkedeki kule sayısı son bir yılda 50 artarken Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 92,57 dolardan kapandı.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-20 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 469'a yükseldi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 50 arttı.
Öte yandan, Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 92,57 dolar, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 83,98 dolar seviyesinden kapandı.
Kaynak: AA
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