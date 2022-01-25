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Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor - Son Dakika

Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor

25.01.2022 10:16
Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor

Torba yasa teklifiyle Meclise sunulan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı onay aşamasında beklerken, zincir marketlerle rekabette zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerde heyecan sürüyor.

Torba yasa teklifiyle Meclise sunulan Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun Taslağı onay aşamasında beklerken, zincir marketlerle rekabette zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerde heyecan sürüyor.

Meclise sunulan torba teklifle birlikte mahalle bakkallarının da içinde bulunduğu küçük ve orta ölçekli esnafın, zincir marketlere karşı ayakta kalabilmesi için adım atılmış oldu. Teklif onaylanırsa, bin 500 metrekareden küçük alana sahip zincir gıda marketlerinde tütün ürünleri, ekmek, mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışı yapılması yasaklanacak. Böylelikle birçok kişi, alışverişini küçük ve orta ölçekli olan farklı sektörlerdeki işletmelerden alışverişini yapmak durumunda kalacak.

"Küçük esnafımıza can suyu olacak"

Torba teklifin birçok esnafı heyecanlandırdığını belirten Eskişehir Bakkal ve Bayiler Odası Başkanı İsmail Hakkı Ördek, en çok bakkal ve bayilerin işlerine etki edeceğini belirtti. Teklif kabul edildiği takdirde esnafa adeta can suyu olacağını belirten Ördek, "Perakende Yasası ile alakalı çok uğraşlar verdik. Şuan zaten mecliste onay aşamasında. İlk etapta tütün mamulleri ve ekmek kaldırılacak. Sonrasında kırtasiye ve züccaciye ürünleri kaldırılacak. İşletmelerimizdeki giderlerimiz oldukça arttı. Eleman, sigorta, Bağ-Kur maliyetlerimiz arttı. Bizim de bunları karşılayabilmemiz için cirolarımızın artması gerekiyor. Tabi bu bağlamda tütün mamulleri ve ekmekten sonra önceliğimiz alkol ürünleri olacak. Sonrasında deterjan ve züccaciye olacak. Bunların satışı zincir marketlerden kaldırıldıktan sonra esnafa ciddi anlamda rahatlama gelecek. Devlet yetkililerimiz Perakende Yasası kapsamında bu ürünlerin satışını zincir marketlerden kaldırırsa, küçük esnafımıza can suyu vermiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Giderler arttı, sirkülasyonun da artması gerekiyor"

Eskişehir'de büfe işleten Deniz Doğru, yeni yılla birlikte maliyetlerin ve giderlerin arttığını söyledi. Artan giderlerin ancak oluşacak bir sirkülasyonla karşılanacağını belirten Doğru, "Bizi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şuanda alışverişler genelde büyük marketlerden yapılıyor. Oralarda sigara ve ekmek satışı da olduğu için müşteri genelde alışverişini tamamlarken bunları da alıyor. Oradan da direk evine gidiyorlar. Büyük marketlerde olmaması bize artı katar. Diğer ürünlere de yansır. Tütün ürünü için gelen yanında bir şeyler daha alırsa bizi olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Giderler arttı, sirkülasyonun da artması gerekiyor. Şuan öyle bir ivme yok. Hatta fiyatların artışından dolayı işlerimiz yavaşladı. Bu da inşallah önümüzdeki dönemde düzelir" dedi.

"Marketler bizimle büyük rekabet içindeler"

Pandemide yaşanan kapanmalarda süper marketlerin açık olup birçok sektörün kapalı olduğunu hatırlatan bayi işletmecisi Mehmet Pek, teklifin kabul edilmesiyle birlikte esnafın zincir marketle rekabet edebilecek duruma geleceğini belirtti. Torba teklifin kabul edilmesi için devlet yetkililerine seslenen Pek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz pandemideki kapanma zamanında 10 ile 17 arası dükkanımızı açtığımızda bize alkol sattırmadılar. Diğer esnaflar kapatırken, süper marketler açık durdu. Büyük marketlerde her şey var zaten. Marketler bizimle büyük rekabet içindeler. Bizi bayağı bir rahatlatır. İnşallah bazı ürünleri marketlerden kaldırırlar. Devletimiz bu olaya el atarsa çok iyi olur. Başkanlarımızdan yetkililerimizden bunu isteriz." - ESKİŞEHİR

Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor
Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor
Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor
Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor

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Eskişehir, Alkol, Tütün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakkal ve bayiler torba yasanın kabul edilmesini bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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