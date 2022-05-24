Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun - Son Dakika
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Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun

24.05.2022 13:09
Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda arıcılığı geliştirmek amacıyla bal üreticilerine dağıttığı kovanlar, üreticiler tarafından verimli şekilde kullanılıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda arıcılığı geliştirmek amacıyla bal üreticilerine dağıttığı kovanlar, üreticiler tarafından verimli şekilde kullanılıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı bölgesinde arıcılığı geliştirmek için yaptığı desteklemeler meyvelerini veriyor. Dağıtılan kovanlar üreticileri memnun ediyor. Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, dağıtılan arı kovanlarına yönelik incelemede bulundu. Amaçlarının bölgede bal üretimini arttırmak olduğunu belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üreticilerimize belirli bir program dahilinde arı kovanı dağıtmıştık. Bu kovanların verimli kullanıldığının kontrolü amacıyla teknik ekibimiz tarafından tespitler yapılıyor. Yapılan tespitlerde arı kovanlarının çiftçilere dağıtılmasının büyük memnuniyet uyandırması bizleri de sevindiriyor. Amacımız üreticimizi desteklemek, onların ekonomisine katkı sağlamak." dedi.

Yunusemre Belediyesi'nin dağıttığı kovanlarda bal üretimine başladıklarını kaydeden Mustafa Ali Çalık isimli vatandaş ise hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı: "Bu yıl Yunusemre Belediyesi'nden 4 kovan aldık. Üretime başladık. Bizlere bu desteği sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz." - MANİSA

Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun
Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun
Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun
Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun
Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun

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Kaynak: İHA

Yunusemre Belediyesi, Muhtarlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bal üreticisi dağıtılan kovanlardan memnun - Son Dakika


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