Balgöç'ten Bulgaristan seçimleri çağrısı Açıklaması

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Veli Öztürk, 14 Kasım 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinin Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan Türkler için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'da bir Türk cumhurbaşkanı adayı oldu. Türk Cumhurbaşkanı adayının olması seçime katılmayı daha da artıracaktır. Parlamentodaki temsil gücümüz, insanlarımızın aleyhine çıkarılmak istenen kararları da önleyecektir. Türkiye'de 19 ilde 126 sandıkta oy kullanılacaktır. Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek bu seçimlerde gereken ilgi ve katılımın yüksek olmasını bekliyoruz. Bir oy bile çok önemli. Sandık sayıları arttırıldı, her türlü imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ikamet eden en az 350 bin oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaş bulunduğunu, BAL-GÖÇ'ün girişimleri sonucu, Türkiye geneli için sınırlanan oy kullanma sandık sayısının 35'den bu seçimlerde 126'ya çıkarıldığını belirten BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, "14 Kasım'da gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'den güçlü bir desteğin çıkması için bütün çifte vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Çifte vatandaşlarımız seferberlik ilan edip, en az 5 kişiyi sandığa götürmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın vereceği karar, Bulgaristan için yeni bir dönüm noktası olacak" dedi.

Her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı kapsamında oyunu kullanmasının iki ülke arası ve bölge barışına katkı sağlayacağına, iki ülke arasında var olan dostane ilişkilerin daha da gelişeceğine, en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında kapsamlı bir Sağlık ve Sosyal Güvenlik anlaşması imzalanmasına vesile olacağına inandığını belirten BAL-GÖÇ Genel Başkanı Veli Öztürk, "13.03.2020 tarihinden seçim gününe kadar geçen süre içinde pasaport veya kimlik belgeleri sona eren seçmenler de, 14 Kasım 2021 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı ile milletvekili seçimlerinde kimliklerini ispatlamak kaydıyla oy kullanma hakkına sahiptir. Seçim listesinde kaydı olmayanlar, kimlik belgesi ile birlikte beyanname ibraz ederek oyunu kullanabilecektir. Beyannameler seçim günü sandıkların bulunduğu okullardan da temin edilebilir. Bulgarca (Kiril alfabesi ile) okuma yazma bilen öğretmen ve aydınlar, seçmen listelerinde kayıtlı olmayan vatandaşların doldurması gerekli beyannameleri sandık başına gitmeden önce de doldurmaları için yardımcı olacaktır. Beyannamenin seçim gününden önce doldurulması yığılmalara sebebiyet verilmemesi açısından son derece önemlidir. Sadece imza kısmının okulda sandık komisyon üyeleri önünde atılması gerekmektedir" dedi. - BURSA