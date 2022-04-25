Balık avı yasağı en çok onları memnun etti - Son Dakika
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Balık avı yasağı en çok onları memnun etti

25.04.2022 10:03
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti

Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından denizler kıyı balıkçılarına kaldı.

Denizlerde büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından denizler kıyı balıkçılarına kaldı.

Av yasağının ardından balıkların sahile doğru geldiğini ve bu sayede daha fazla avlanma imkanı bulduklarını belirten kıyı balıkçıları tuttukları balıkları iyi fiyata sattıklarını belirtiyor.

Büyük teknelerin denize zarar verdiğini av yasağından sonra ise denizin rahatladığını belirten balıkçılardan Mustafa Öntürk, "Büyük teknelere balık avı yasağı kıyı balıkları olarak bize olumlu yansıdı diyebiliriz. Büyük teknelere serbest olduğu olduğu zaman fazla balık tutamazdık, örneğin 3 kilo tutardık şimdi ise 10 kilo kadar tutabiliyoruz. Dolayısıyla ekonomik olarak ta tuttuğumuz balığın değeri daha da artmış oluyor. Bugünlerde genellikle mezgit avlıyoruz" dedi.

Uzun yıllar kıyı balıkçılığıyla uğraşan Kadir Kavzoğlu, ilerleyen günlerde havaların ısınmasıyla daha çok avlanacaklarını ifade ederek "Büyük teknelere yasağın başlaması kıyı balıkçıları olarak bizim için iyi oldu. Dolayısıyla tuttuğumuz balık daha iyi para eder duruma geldi. Bu zamanlar genellikle mezgit, barbun avlıyoruz ancak 15 gün sonra barbun sahile doğru ineceğinden daha fazla avcılık olur. Bu zamanlarda balık açık sularda fazla olmaz" diye konuştu.

Büyük teknelerin bir defada sardığı ağdan çıkan balığı kıyı balıkçılarının 2 ayda ancak avlayabildiğini kaydeden Murat Dülger ise "Nisan 15 itibariyle büyük tekneler için av yasağı başladı. Yaklaşık 15 gün sonra da kıyı balıkçıları için daha iyi avcılık olacağını düşünüyorum. Büyük tekneler bizim 2 ayda tutacağımız balığı bir ağ sarmada topluyor. Dolayısıyla onların olmayışı kıyı balıkçıları için büyük avantaj. Balık artık Eylül ayına kadar rahat edecek. Kıyı balıkçıları olarak önümüzdeki 45 gün rahat avcılık yaparız. Sonrasında ise deniz zaten kendi kendini yasaklayacak. Şu an genellikle barbun, istavrit, mezgit avlıyoruz. Kışın balıklar genellikle derin sulardaydı. Kıyı balıkçılarının da beklediği balığın kıyıya gelmesi" dedi. - TRABZON

Balık avı yasağı en çok onları memnun etti
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti
Balık avı yasağı en çok onları memnun etti

YORUMLAR
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Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık avı yasağı en çok onları memnun etti - Son Dakika


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