Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor - Son Dakika
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Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor

05.03.2022 19:36

- Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor Samsun'da balık tezgahlarında kilogramı 20-25 TL'den satılan hamsi, istavrit ve mezgit yoğun rağbet görüyor.

- Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor

SAMSUN - Samsun'da balık tezgahlarında kilogramı 20-25 TL'den satılan hamsi, istavrit ve mezgit yoğun rağbet görüyor.

1 ay önce kulağına kar suyu kaçan hamsi yağlanarak tezgahlarda yerini aldı. Balık satıcıları geçen aylardaki dondurucu soğuklarda hamsiye olan rağbetin devam ettiğini söyledi. Tezgahlarda istavrit, barbun ve hamsi kilosu en ucuz balık olarak 20 ile 25 TL'den satışa sunulurken, en pahalı balık ise 200 TL kilogram fiyatı ile kalkan balığı oldu.

"Vatandaşlar memnun"

Balık satıcısı Ercan Albayrak, "Vatandaşlardan yoğun rağbet var. En çok ise hamsi satılıyor. Diğer balık fiyatları da gayet normal. Somon 70 TL, levrek 90 TL, levreklerin bir büyük boyu ise 100 TL" dedi.

"Hamsi rağbeti devam ediyor"

Balık satıcısı Onurcan Köse ise "Balık tezgahlarında hamsi rağbeti devam ediyor. Fiyatlar da uygun. Hamsi, mezgit 25 TL. Tezgahlarımızda en ucuz balığımız istavrit ile barbun 20 TL'den satılıyor. Mezgit ile barbun balığı da rağbet görüyor. Tezgahlarımızda en pahalı balık ise kalkan balığı. Kilosu 200 TL" diye konuştu.

Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor
Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor
Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor
Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor
Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor

YORUMLAR
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Türk Lirası, Samsun, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık tezgahlarında en çok rağbeti hamsi, istavrit ve mezgit görüyor - Son Dakika


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