Balıkçılar Hamsi Bereketiyle Dönüyor - Son Dakika
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Balıkçılar Hamsi Bereketiyle Dönüyor

Balıkçılar Hamsi Bereketiyle Dönüyor
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Av yasağının sona ermesiyle Ege'de balıkçılar, hamsi avında bereketli bir sezon başlangıcı yaptı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan Egeli balıkçılar, sezonun ilk gününde kıyıya hamsi bereketiyle döndü.

Yaklaşık 5 ay süren yasağın ardından "Vira Bismillah" diyerek açılan balıkçılar, ilk av gününü tamamladı.

Egeli balıkçıların ağlarına en çok hamsi takıldı. Balık avcıları gece boyunca süren avın ardından tuttukları balıkları satmak için balıkçı barınaklarına dönmeye başladı.

Ege Denizi'nde avlanan balıklar birçok kente gönderilecek.

"Keyif almasak bu işi yapamayız"

Güzelbahçe ilçesinden 22 kişilik ekibiyle denize açılan "Emre Reis" isimli teknenin 30 yaşındaki kaptanı Emre Uzun, AA muhabirine mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.

Avın ilk saatlerinde zorlandıklarını belirten Uzun, "Geç saate kadar balık bulamadık, saat 4 gibi balığa denk geldik. İki saatte yaklaşık 300 kasa hamsi topladık." dedi.

Uzun, sezonun genel seyrinin gelecek günlerde netleşeceğini ifade ederek, balık tüketiminin artmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Balıkçılığın zorluklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"En büyük zorluğu aileden, eşten ve dosttan uzakta kalmak. Siz çalışırken onlar uyuyor, onlar uyurken siz çalışıyorsunuz. Yağmuru, çamuru, fırtınası ayrı bir zorluk. Sabit bir düzenimiz yok, değişkenler çok fazla. Ancak keyif almasak bu işi yapamayız. Radarda balık yoğunluğunu bulana kadar denizin altını üstüne getiriyoruz. Küçük bir hareketlilik görsek heyecanlanıyoruz ve peşinden gidiyoruz. Gün sonunda emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar Hamsi Bereketiyle Dönüyor - Son Dakika

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