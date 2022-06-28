Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor - Son Dakika
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Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor

28.06.2022 13:03
Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor

Kültür balıklarının satışından umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezonu iple çekiyor.

Kültür balıklarının satışından umduğunu bulamayan balıkçılar, yeni sezonu iple çekiyor.

Denizlerde av sezonun kapanmasıyla birlikte balık satış tezgahlarını levrek, çipura, alabalık, somon, yayın, kefal ve sazan gibi kültür-tatlı su balıkları süslemeye başlamıştı. Hamsi, istavrit, barbun ve mezgit gibi balıkları tüketmeyi kültür balıklarından daha çok tercih eden Karadeniz insanı yaz balıklarına rağbet göstermeyince balık satıcıları da denizlerdeki balık av sezonunu iple çekmeye başladı.

Vatandaşların kültür ve tatlı su balıklarına ilgi göstermediğine değinen balık satıcısı Onurcan Köse, "Şu anda tezgahları yaz balıkları süslüyor. Alabalık 35, somon 50, sazan 30, yayın 50 ve kefal de kilo bazında 30 liradan satılıyor. Fiyatlar uygun ama balığa rağbet yok. Havaların sıcak olması ve piyasanın durgunluğu işlerimize olumsuz yansıyor. Karadeniz insanı mezgit, hamsi, barbun ve istavrit gibi küçük balıkları daha çok seviyor. Kültür balıklarına ilgi biraz daha az. Levreği 90, çipurayı da 80 TL'ye satıyorduk. Şu an çipura 13, levrek 140 TL oldu. Fiyatı pahalı olduğundan dolayı bizler de alıp tezgaha koyamıyoruz. Vatandaşlar da zaten o fiyatlara levrek ve çipuraya ilgi göstermiyor. Önümüzde kurban var. Kurban Bayramı ve sonrasında işlerimiz daha da düşecek. Yeni sezona kadar kültür balıkları satarak ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Samsun'da levrek ve çipura fiyatları geçen aya göre kilo bazında 50 lira birden artınca tezgahlardaki yerini kaybetti. Balık satıcıları, fiyatı yüksek olan levrek ve çipurayı satmak için tezgahlarına koymadıklarını belirttiler. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Samsun, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılar yeni sezonu iple çekiyor - Son Dakika

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