Balıkçılardan lüfer müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkçılardan lüfer müjdesi

02.06.2022 17:21
Balıkçılardan lüfer müjdesi

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde lüfer bolluğu yaşanacağını açıkladı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde lüfer bolluğu yaşanacağını açıkladı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün, "Son günlerde, son haftalarda boğazlarda lüfer akını başladı. Kıyı balıkçılarımız hazırlıklarını yaptılar. Ereğli Zonguldak olmak üzere her an kıyılarımızda lüfer bolluğu görebiliriz" dedi.

Kayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"15 Nisan'dan sonra yasaklar başladıktan sonra endüstriyel balıkçılık başladı. Bunun yanında kıyı balıkçılık başladı. Barbunya, istavrit kıyı balıkçılığı var. Son günlerde, son haftalarda boğazlarda lüfer akını başladı. Kıyı balıkçılarımız hazırlıklarını yaptılar. Ereğli Zonguldak olmak üzere her an kıyılarımızda lüfer bolluğu görebiliriz. Lüferin tanesi 80-100 TL. Üç gündür boğazlarda yakalanan lüfer bolluğunda balık 30 TL'ye kadar düştü. Vatandaşımız lüfer balığına paşa balığı der. Vatandaşımıza yansıyacak bu. Bu arada istavrit bolluğu var. 25 TL'ye düştü. Kıyı balıkçılığımız lüfer ve istavrit. Hazırlıklar sürüyor tekneler bakıma alındı.1 Eylül'de açılıyor ancak balıkçılarımız halkımıza balık yedirmeye çalışacak." - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Marmara'da lüfer bereketi Marmara'da lüfer bereketi Ucuz otomobil müjdesi: Elektrikli arabalar plastikten üretilecek! Ucuz otomobil müjdesi: Elektrikli arabalar plastikten üretilecek! Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi Milletvekili Aydın'dan Kahta'ya millet bahçesi müjdesi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkçılardan lüfer müjdesi - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:41 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den savunmaya Alman takviyesi! Rüdiger ile 4 yıllık sözleşme imzalandı
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:25:08. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkçılardan lüfer müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement