Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde zeytin hasadı devam ederken, hasatta makine kullananların sayısı da arttı. Üreticiler, zeytinde maliyetin düşürülmesinin yolunun makineleşmekten geçtiğini söyledi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi bölgesinde zeytinde bereket yılı yaşanırken, zeytin hasadı da bütün hızıyla devam ediyor. Yörede, on binlerce vatandaş zeytin hasadına katılırken, hasatta makine kullanımı da arttı. Makinelerin hasadı kolaylaştırdığını kaydeden vatandaşlar, makinelerin yüksek hasat maliyetini düşürdüğünü kaydetti. Zeytinde hasat zamanı olduğunu kaydeden 68 yaşındaki İsmail Kurt, "Tam hasat zamanı mahsulleri topluyoruz. Makineler çıktı, biraz rahata kavuştuk. Makineler işimizi kolaylaştırdı. Herkes makine kullansın" diye konuştu. 50 yaşındaki Adil Acar da, "Evet, hasat işlemeye başladık. Makinelerin sayesinde hasadı işliyoruz, devam ediyoruz. Ve hasadımız şu anda iyi, fena değil, güzel. Yalnız durumlar biraz kritik. Yağ ucuz, memnun değiliz bu işten. Para desen yevmiyeler zaten. Yağı kurtarmadığı için bize yevmiye de az veriyorlar. O yönden sıkıntılı işlerimiz. Velhasılı işimiz zor" dedi. 48 yaşındaki Kasım Bozkurt ise, "Biz bugün Burhaniye'nin Şarköy merasında zeytin işliyoruz. Fakat malumunuz bu sene zeytin hasadı çok sıkıntılı. İnsanlar hiç memnun değil; işçi memnun değil, işveren memnun değil. Çünkü yağ fiyatları çok düşük. İşçiler de aldığı fiyatlardan memnun değil. Çünkü şu çekilen sıkıntı az bir emekle olmuyor. Fakat bu işler makineler sayesinde biraz işimizi kolaylaştırıyor. Hasat bu şekilde devam ediyor." dedi.