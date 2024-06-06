Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yürürlüğe girdiği andan itibaren, daire başkanlıklarına gerekli talimatları vererek bugüne kadar 40 milyon lira tasarruf sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını; ne kendim yerim, ne de bir başkasına yediririm' dedi.

06.06.2024 12:48
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Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yürürlüğe girdiği andan itibaren, daire başkanlıklarına gerekli talimatları vererek bugüne kadar 40 milyon lira tasarruf sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını; ne kendim yerim, ne de bir başkasına yediririm" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; kamu kurum ve kuruluşlarının mali disiplinini sağlamak amacıyla çeşitli önlemler içeren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin yürürlüğe girdiği günden itibaren uygulanması konusunda daire başkanlıklarına gerekli talimatı verdi. Kamu hizmetlerini ve yatırım projelerini, bütçe sınırları içinde kalarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar 40 milyona yakın tasarruf sağladı. Gerçekleştirdiği etkinlik ve organizasyonlarda gereksiz lüks ve gösterişten de uzak duran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirecek.

Gereksiz lüks ve harcamaya geçit yok

Tüm yatırım, proje, hizmet ve organizasyonları yaparken her zaman bu kaynağın sahibinin Balıkesirliler olduğunun bilinci ve hassasiyetiyle hareket edeceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını; ne kendim yerim, ne de bir başkasına yediririm. Bu düsturla çıktığım yolda Balıkesir'in hayırlı evladı olmak tek isteğim. Bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştirecek gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 40 Milyon Lira Tasarruf Sağladı - Son Dakika
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