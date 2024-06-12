Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı Temizlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı Temizlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, kurbanlık hayvanlar gelmeden önce dip bucak temizlenerek zoonoz hastalıkların önüne geçilmesi için ilaçlandı. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvanlarını seçip alabilecek.

12.06.2024 16:59
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı, kurbanlık hayvanlar gelmeden önce dip bucak temizlenerek zoonoz hastalıkların önüne geçilmesi için ilaçlandı. Vatandaşlar, gönül rahatlığıyla kurbanlık hayvanlarını seçip alabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Kepsut Yolu üzerinde hizmet veren Hayvan Pazarı'nda, kurbanlık hayvan kabulü öncesinde temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca Kurban Pazarı olarak hizmet verecek olan Hayvan Pazarı'nda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; padoklar ve pazarın çevresini yıkama işlemlerinin hemen ardından insan ve hayvan sağlığı için tehdit oluşturmayan ilaçlarla, zoonoz hastalıkların önüne geçmek için ilaçlama işlemlerini tamamladı.

Zoonoz hastalıklara karşı önlemler alındı

Hayvan Pazarını, Kurban Bayramı'na hazırladıklarını belirten Veteriner Hekim Harun Çakır "Hayvanların padoklarını temizliyoruz, yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilaçlama işlemlerini yapıyor. Zoonoz hastalıklara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Hayvan pazarına gelen hayvanların kimlik ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını seçip alabilirler." diye konuştu.

Vatandaşların kolaylıkla Hayvan Pazarı'na ulaşabilmesi için Toplu Taşıma Merkezi'nden her saat başı Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma araçları hareket ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı Temizlendi - Son Dakika

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