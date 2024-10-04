Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İnovatif Bamya Cipsi İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İnovatif Bamya Cipsi İhracatı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nden İnovatif Bamya Cipsi İhracatı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin zorlandığı bamyayı satın alarak doğal cips formatına dönüştürdü ve Amerika'da 41 dolara satılmaya başlandı. Başkan Ahmet Akın, bu başarıyı takiben nohut ve kırmızı meyve cipsleri üretimi için planlama yapacaklarını duyurdu.

04.10.2024 09:10  Güncelleme: 09:12
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Çiftçinin satmakta zorlandığı bamyayı satın alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerli bir firma ile ürüne katma değer katarak cips formatına getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin testinden geçen doğal cips bamya, ihraç edilerek Amerikalı tüketicilere kilosu 41 dolardan satılmaya başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın fikri olan bamya cipsinin ardından Başkan Akın, nohut ve kırmızı meyvelerle yapılacak cips üretiminin devam edeceğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin satmakta zorlandığı bamyayı satın alarak yerli bir firma ile işbirliği içinde ürünü kuruttu. Cips formuna gelen bamya, Amerika'dan talep gördü ve ürün Amerikan pazarına satılmaya başlandı. Firmanın Burhaniye ilçesindeki tesislerini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üretim bandını gezerek yeni müjdeler verdi. Başkan Akın, "Ben bu memleketin evladı olarak toprakta üretenin kazanması gerektiğine inanıyorum. Üretiyorlar ama çiftçimiz sıkıntılar yaşıyor ve toprağını terk ediyor. Çiftçilik, hayvancılık terk ediliyor. Yeni nesiller bu işe sıcak bakmıyor. Tarıma destek programı açıkladık. Bir planlama yaptık. Öncelik olarak bamya olarak üretimde ikinci sıra olan Balıkesirimizde bamyadan başladık. Aslında en zorundan başladık. Balıkesir'de 7 bin 338 dekarlık bir alanda bamya üretiliyor. Bunun 3 bin 800 dekarlık kısmı ise Gömeç ilçemizde. Ürünümüz Sultaniye bamyası çok özeldir, şimdi onun coğrafi işaretini de alacağız. Araştırdık ve çiftçimiz bunu 70 TL'ye satamıyor. Pazarı araştırdık ve biz çiftçiden 90 TL'ye satın alıyoruz dedik. Çiftçimizin 70 liraya satamadığı bamyayı 90 liraya aldık ve şimdi biz bunu Amerika'ya İngiltere'ye satacağız diye söyledik. Üreticiden aldığımız tüm ürünleri satmış durumdayız. Özel bir nohutumuz var, onun da planlamasını yapacağız. Ürünü katma değeri yüksek hale getirip Balıkesir'den bu işi başlattık" dedi.

Öte yandan Balıkesir'den Amerika Birleşik Devletlerine uzanan bamyanın cips formdaki hali küçük paketler halinde satılıyor. Amerika'da satılan bamya cipsinin kilogram fiyatının 41 doları bulduğu ifade edilirken, sonraki ürünlerin nohut ve kırmızı meyveler olacağı kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden İnovatif Bamya Cipsi İhracatı - Son Dakika

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