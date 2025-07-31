Balıkesir'de İhracat Arttı

Balıkesir'de haziran ayında 78 milyon 688 bin dolarlık ihracat yapılırken, ithalat ise 65 milyon 689 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2025 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. Balıkesir'de ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 78 milyon 688 bin dolar, ithalat ise 65 milyon 689 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 7,2 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR