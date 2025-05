Balıkesir\'de ikinci el mezadı ilgi gördü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen ikinci el mezadı ilgi görüyor. Şehit Turhan Parkındaki mezat 5 yılını doldururken, her hafta onlarca insanı buluşturuyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Şehit Turhan Bayraktar Parkı'nda düzenlenen ikinci el mezadı, 5 yılını geride bıraktı. Her hafta salı günleri toplanan vatandaşlar, kitaplardan halılara kadar çeşitli eşyaları alıp satarak hem ekonomik kazanç, hem de keyifli vakit geçiriyor. Mezatta, eski tabaklardan gemici fenerine, halı ve kilimlere kadar yüzlerce ürün bulunuyor. Mezatlara 5 yıldır katıldığını anlatan makine teknisyeni Hanefi Efe, "Biz 5 senedir bu işe başladık. Bu işe 2-3 kişi ile başladık. Daha sonra 5-10 kişi olduk. Edremit, Ayvalık, Akçay ve Gömeç'e açıldık derken, şu an 150-200 kişilik bir aile olduk. Her hafta parkta buluşuyoruz. Çok da faydalı oldu" dedi.

Belediye emeklisi Şerafettin Esen de, "Her hafta Burhaniye Parkında buluşuyoruz. Kullanmadığımız eşyaları burada mezat şeklinde satarak gelir ede ediyoruz. İhtiyacı olanlar da alıyor. Gerçekten tam bir terapi diye düşünüyorum. 3-4 saat burada her şeyden uzaklaşıyoruz. İhale olduğu için bir heyecan yaşatıyor insanlara. Onun için çok zevkli. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu ise, "6-7 yıldır mezat yapıyoruz. Değişik yerlerde de yaptık. Edremit'te Gürede Çamlıbel'de, Bostancıda İskele de yaptık. Şimdi de burada yapıyoruz. Vatandaşlar, ellerinde fazla bulunan fazla malları getirip satıyor. Dolaplarını boşaltıyorlar. Dolayısıyla ceplerine de para giriyor. İhtiyacı olanlarda ucuza temin etmiş oluyorlar. Çok güzel bir döngü. Çok memnunuz. Vatandaşlarda memnun. Böyle devam ederiz inşallah" dedi.