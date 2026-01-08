Manyas'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manyas'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı

Manyas\'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı
08.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı için ilk Tarım ve Hayvancılık Sektör İştirak Toplantısını Manyas ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantıda tarımsal üretim planlaması, iklim değişikliği, su kullanımı ve diğer önemli konular ele alındı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 yılının ilk Tarım ve Hayvancılık Sektör İştirak Toplantısı Manyas ilçesinde yapıldı. Toplantıda tarımsal üretim planlaması, iklim değişikliği, su kullanımı, desteklemeler, tarım sigortası, TKDK başvuruları, çeltik üretimi, sivrisinek ile mücadele ve sütün değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Manyas Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan Tarım ve Hayvancılık Sektör İştirak Toplantısı'na Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, şube müdürleri, DSİ Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz, Tarım ve Hayvancılık Birlik Başkanları ile çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Volkan Zeren, ilçedeki tarımsal ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri sundu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, il genelindeki çalışmalar ile ilgili özet bilgiler verdi. Düzgün, ülkemizde tarımsal üretim planına iki yıl önce geçildiğini, dünyada iklim değişikliği ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Bu nedenle suyu merkeze alan bir üretim planının oluşturulduğunu söyleyen Düzgün, "İkinci ekim için Şubat ayı ortalarında yapılacak kuraklık toplantısında karar vereceğiz, o güne kadar yağışlar bunu belirleyecek. Üretim planlaması ile gübrede yüzde 100, mazotta ise yüzde 50 destek ödemesi sağlandı. Bugüne kadar ilimiz genelinde 44 bin çiftçimize iki milyar lira destek verdik. Ancak sizlerden ürünlerinize tarım sigortası yaptırın. Bir de TKDK başvurularına talep oldukça az, 44 bin çiftçimizin olduğu ilimizde sadece 30 başvuru olmuş. Bu destekleme fonlarından yararlanalım" dedi.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Dr. Hüseyin Düzgün'ün ardından kapanış konuşmasını yapan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise, "Geçtiğimiz yıl Gönen ilçesinde susuzluk nedeniyle çeltikte kısıtlama getirildi, bu yıl yağış durumuna göre bizde de kısıtlama getirilebilir. Bir de çeltikte dron ile ilaçlama da çevresindeki sebze ve yonca tarlalarına zarar verildiği, bunun da bir kul hakkı olduğu unutulmamalı" dedi.

Kaymakam Bayram, "Çeltik ile birlikte Manyas'ta özellikle sivrisinek konusunda vatandaşımızın çok şikayeti var, buna hakkımız yok. Bu yıl sivrisinek ile mücadelede etkin mücadele yapacağız. Yine sütümüzün değerlendirilmesi noktasında sütü ürün haline getirerek daha fazla katma değer kazanmak zorundayız. Ben her türlü projelerinizde kurumlarımızla birlikte yanındayım" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Çiftçilik, Balıkesir, Ekonomi, Manyas, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:32:55. #7.11#
SON DAKİKA: Manyas'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.