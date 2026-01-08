Manyas\'ta tarımsal üretim planlaması ve iklim değişikliği konuları ele alındı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2026 yılının ilk Tarım ve Hayvancılık Sektör İştirak Toplantısı Manyas ilçesinde yapıldı. Toplantıda tarımsal üretim planlaması, iklim değişikliği, su kullanımı, desteklemeler, tarım sigortası, TKDK başvuruları, çeltik üretimi, sivrisinek ile mücadele ve sütün değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Manyas Atatürk Kültür Salonu'nda yapılan Tarım ve Hayvancılık Sektör İştirak Toplantısı'na Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, şube müdürleri, DSİ Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz, Tarım ve Hayvancılık Birlik Başkanları ile çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürü Volkan Zeren, ilçedeki tarımsal ve hayvancılık ile ilgili faaliyetleri sundu.

Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, il genelindeki çalışmalar ile ilgili özet bilgiler verdi. Düzgün, ülkemizde tarımsal üretim planına iki yıl önce geçildiğini, dünyada iklim değişikliği ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Bu nedenle suyu merkeze alan bir üretim planının oluşturulduğunu söyleyen Düzgün, "İkinci ekim için Şubat ayı ortalarında yapılacak kuraklık toplantısında karar vereceğiz, o güne kadar yağışlar bunu belirleyecek. Üretim planlaması ile gübrede yüzde 100, mazotta ise yüzde 50 destek ödemesi sağlandı. Bugüne kadar ilimiz genelinde 44 bin çiftçimize iki milyar lira destek verdik. Ancak sizlerden ürünlerinize tarım sigortası yaptırın. Bir de TKDK başvurularına talep oldukça az, 44 bin çiftçimizin olduğu ilimizde sadece 30 başvuru olmuş. Bu destekleme fonlarından yararlanalım" dedi.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Dr. Hüseyin Düzgün'ün ardından kapanış konuşmasını yapan Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram ise, "Geçtiğimiz yıl Gönen ilçesinde susuzluk nedeniyle çeltikte kısıtlama getirildi, bu yıl yağış durumuna göre bizde de kısıtlama getirilebilir. Bir de çeltikte dron ile ilaçlama da çevresindeki sebze ve yonca tarlalarına zarar verildiği, bunun da bir kul hakkı olduğu unutulmamalı" dedi.

Kaymakam Bayram, "Çeltik ile birlikte Manyas'ta özellikle sivrisinek konusunda vatandaşımızın çok şikayeti var, buna hakkımız yok. Bu yıl sivrisinek ile mücadelede etkin mücadele yapacağız. Yine sütümüzün değerlendirilmesi noktasında sütü ürün haline getirerek daha fazla katma değer kazanmak zorundayız. Ben her türlü projelerinizde kurumlarımızla birlikte yanındayım" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR