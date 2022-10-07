Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Ayvalık Ticaret Odasının yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Ayvalık Ticaret Odasının yeni yönetimi belirlendi

07.10.2022 17:08

Balıkesir gündem haberine göre Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinin ardından Ali Uçar başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Ayvalık Ticaret Odası seçimlerinin ardından Ali Uçar başkanlığında yeni yönetim oluşturuldu.

Odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantıda yapılan seçimlerde oda başkanı seçilen Ali Uçar başkanlığındaki yönetim kurulunda Mehmet Babayiğit, Osman Özdoğan, Gizem Er Aytan, İbrahim Ulaş, Mehmet Çokkorkmaz ve Halil Aykut bulunuyor.

Denetim Kurulu üyeliklerine Gülsever, Hayrettin Bulut ve Levent Billurcu seçildi. Meclis başkanlığına Suat Akın, başkan yardımcılığına Sedat Aktaş ve katip üyeliğe ise Mustafa Kürlek getirildi.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, yaptığı açıklamada, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, "Seçim sonuçları açıklandığı anda da söylediğim gibi bu sürecin sonunda her ne olursa olsun kazananın Ayvalık ve Ayvalık Ticaret Odasının üyeleri olması yönünde tüm bilgi, birikim ve enerjimizi, tüm çalışma arkadaşlarım ile harcayacağımızdan emin olabilirsiniz." dedi.

Uçar, Ayvalık Ticaret Odasının gelecek yıl 100'üncü yaşını kutlayacağını hatırlattı.

TOBB bünyesindeki en seçkin ve en önemli kurumlardan olan odayı sevgi, saygı, birlik ve beraberlik ortamında daha iyi noktalara taşımayı hedeflediklerini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Geniş bir katılım ile yapmış olduğumuz seçimin sonuçlarının vermiş olduğu mesajı tüm çalışma arkadaşlarım ile almış bulunmaktayız. Çok değerli oda üyelerimizin vermiş oldukları büyük desteğin, bizlere büyük sorumluluklar yüklediğinin bilincindeyiz. Seçim süreci içinde, kısa vadede ve öncelikli yapılmasını düşündüğümüz çalışma ve projelerin bir kısmını paylaşmış bulunmaktayız. Bu süreç içinde değerli arkadaşlarım ile yapmış olduğumuz toplantı, söyleşi ve yazışmalarda, kendilerinin birikim, tecrübe ve enerjilerinden, birlik, beraberlik ve ortak aklı kullanarak, daha nice çalışmaları ve projeleri ortaya koyabileceğimize ve gerçekleştirebileceğimize inancım sonsuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edebilir. Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Babayiğit, Ali Uçar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Ayvalık Ticaret Odasının yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:47:14. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir gündem haberleri | BALIKESİR - Ayvalık Ticaret Odasının yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement