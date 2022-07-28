Doğalgaz çalışmaları 15 Eylül'de hız kazanacak - Son Dakika
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Doğalgaz çalışmaları 15 Eylül'de hız kazanacak

28.07.2022 13:55
Doğalgaz çalışmaları 15 Eylül'de hız kazanacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla turizm sezonunda kazı sırasında sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara Eylül ayına kadar ara verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla turizm sezonunda kazı sırasında sıkıntı yaşanmaması için çalışmalara Eylül ayına kadar ara verildi.

AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nin, turizmde zirve sezonun tamamlanmasının ardından Eylül ayında çalışmalara hız kazandırılacağını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, cadde ve sokakların kazılması sırasında sıkıntıların yaşanacağını bu süreçte vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

Başkan Ergin, Ayvalık'ta Temmuz ve Ağustos aylarının turizm sezonunda zirve dönemler olduğunu esnafın ve vatandaşların sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların 15 Eylül'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Başkan Ergin, "BOTAŞ iletim hatlarını gaz arzına hazır hale getirmesiyle 2022 yılının sonunda binalara doğalgaz bağlantısı gerçekleştirilecek. Ayvalıklılar ilk etapta belirlenen mahallelerde evlerinde sıcak bir ortamda yaşayarak geçirecek. Hem ısınacak, hem sıcak suya kavuşacak, hem de yemeklerini doğalgaz ile pişirecek. Doğalgaz kış sezonunda kentin havasına da çok önemli katkılar sağlayacak. 15 Eylül'den itibaren başlayacak çalışmalarla 150 Evler, Ali Çetinkaya ve Fethiye mahallerinden başlayarak tüm Ayvalık doğalgaz konforuyla tanışacak" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Balıkesir, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğalgaz çalışmaları 15 Eylül'de hız kazanacak - Son Dakika

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