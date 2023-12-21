Balıkesir Üniversitesi\'nde "Kağıtsız Bürokrasi" uygulaması tasarruf sağlıyor

Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen "Kağıtsız Bürokrasi" uygulaması, ortaya çıkan tasarruf verileri ile ilk meyvelerini vermeye başladı. Tüm birimlerdeki idari işlemlerde kağıt tüketimini sıfırlayacak tedbirlerin hayata geçirilmesinin ardından, ilk 3 aylık dönemde gerçekleştirilen tasarruf miktarı yaklaşık 160 bin TL olarak hesaplandı.

Konu hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Genel Sekreteri Yemliha Yanar, "Genel Sekreterliğimizce kurumumuzdaki tüm birimlere 2023 yılının Ekim ayından itibaren "Kağıtsız Bürokrasi" uygulamasına geçileceğine dair yazımız, 22.06.2023 tarihinde tebliğ edildi. Ayrıca birimlerde görevli idari yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda da yasal mevzuatın izin verdiği tüm alanlarda kağıt kullanımının sonlandırılarak, ilgili işlemlerin dijital platformlarda yürütülmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Sürecin ilk 3 aylık periyodunu geride bıraktığımızda birimlerden gelen geribildirimler doğrultusunda tasarruf miktarının 159 bin 656 TL olduğunu gördük. Bu verilere göre de yıllık tasarruf miktarının yaklaşık 700 bin TL olacağını öngörüyoruz. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun da yakından takip ederek desteklediği çalışmamızın ilk meyvelerini böylece almış olduk" dedi.

Genel Sekreter Yemliha Yanar, "Kağıtsız Bürokrasi" uygulamaları ile ilgili olarak üniversite idari teşkilatının destek ve katkılarının önemli olduğunu dile getirirken, sürece katkı sunan tüm personele de teşekkür etti. Yanar, "kağıtsız bürokrasi" uygulamasının yanı sıra yakın gelecekte enerji ve su kullanımı alanında da tasarruf verimliliği sağlamak adına çalışmaların başlatılacağını sözlerine ekledi. - BALIKESİR