İncir hasadı devam ediyor - Son Dakika
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İncir hasadı devam ediyor

22.08.2022 10:52
İncir hasadı devam ediyor

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir'in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Balıkesir Valisi Şıldak, incir denince Balıkesir'in önemli bir merkezi olarak akla gelen Havran İlçesinde üreticinin hasat sevincine ortak oldu.

Yaptığı ziyarette işçilerle birlikte incir hasat eden Şıldak, rekolte ile ilgili bilgiler de aldı. Her mevsim ayrı bir ürünle toprağından adeta bereket fışkıran Balıkesir'in tarım şehri olarak anılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Şıldak, üreticiye bol kazançlar diledi. Tarım işçileri ve üreticiler Vali Şıldak'ın sabahın ilk saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduklarını söylediler. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İncir hasadı devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İncir hasadı devam ediyor - Son Dakika
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