Bandırma balık halinde ramazan bereketi - Son Dakika
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Bandırma balık halinde ramazan bereketi

07.04.2022 01:12

Bandırma balık halinde ramazan bereketiBALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Bandırma balık halinde balık bolluğu yaşanıyor.

Bandırma balık halinde ramazan bereketi

BALIKESİR Balıkesir Büyükşehir Bandırma balık halinde balık bolluğu yaşanıyor.

Bandırma Balık hali esnafı ramazan ayında balık haneye gelen balık miktarında büyük artış görüldüğünü belirtiyor. Vatandaşın balık haline ilgisinin beklenenden az olduğunu belirten balıkçı Barış Yıldız, ramazan ayının balıkhaneye bereketiyle geldiğini söyledi. Önümüzdeki hafta 15 Nisan'da balık yasağının başlayacağını belirten Balıkçı Yıldız, "Şu anda ramazan ayında balık bolluğu yalanıyor tezgahlarımızda. Ramazan ayında balık tezgahlarımızda bereket var. Ramazan dolayısı ile balık fiyatları uygun. Yasak başlayınca bu fiyatlar olmaz. Vatandaşlarımızı ramazan ayında balık tüketmeye davet ediyoruz. Tezgahlarımızda ki balık fiyatlarına gelince istavrit 35, kolyoz - uskumru kilosu 35, yerli hamsi 40 lira, gümüş balığı 50 lira ve sardalya 40 liradan satılıyor. Fiyatlar şu anda gayet uygun" şeklinde konuştu.

Bandırma balık halinde ramazan bereketi
Bandırma balık halinde ramazan bereketi
Bandırma balık halinde ramazan bereketi

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Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bandırma balık halinde ramazan bereketi - Son Dakika


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