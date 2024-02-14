Bandırma Ticaret Borsası 2023 yılında 50 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdi

Bandırma Ticaret Borsasının geçen yıl toplam işlem hacminin 50 milyar lira olarak gerçekleştiği bildirildi.
Borsanın yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, kadın ve genç girişimciler kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında önce Borsa Genel Sekreteri Ertunç İşbay sunum yaptı. İşbay, Borsanın kuruluş tarihi olan 1940'tan günümüze gerçekleşen çeşitli çalışma ve atılımları anlattı.
Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan ise 2023 yılı faaliyet ve yatırımları hakkında bilgi verdi.
Borsanın 2023 yılı toplam işlem hacminin 50 milyar lira, tescil işlemi gelirinin ise 22,5 milyon lira olduğunu belirten Tan, "Borsamız, 2023 yılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) faaliyet raporuna göre, yüzde 167 büyüme ile ülkemizdeki 113 borsa arasında en yüksek büyüme ivmesini gerçekleştirdi. Borsamız bünyesindeki 57 bin ton kapasiteli alanımızda gerçekleşen Lisanslı Depoculuk (LİDAŞ), 2023 yılında yüzde 76 oranında doluluğa sahip oldu. Aynı yıl, lisanslı depoculuktan 20 milyon lira ciro elde ettik." diye konuştu.
Daha sonra Borsa üyesi, yüksek ihracat potansiyeli bulunan 5 firmanın temsilcilerine plaketleri verildi.
Toplantının ardından Borsa yöneticileri, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğünün Karadağ'da tahsis ettiği 70 dekar alana Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına fidan dikti. Alana toplam 10 bin adet fidan dikileceği bildirildi.
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